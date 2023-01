I convocati della Fiorentina: La prima volta di Amatucci e Kayode ed il ritorno di Castrovilli. Ancora fuori Gollini e le ali viola

Domani la Fiorentina torna in campo al Franchi per la ripresa del campionato ospitando il Monza. Mister Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita, confermando l’indisponibilità di Mandragora. Oltre al centrocampista ex Torino, ancora fuori i lungo degenti Gonzalez e Sottil.

Out anche Gollini e Zurkowski. Al posto del portiere emiliano, sale ancora il 2006 Martinelli. Si rivede dopo il lungo infortunio Castrovilli, prima volta coi grandi per i giovanissimi Kayode ed Amatucci, classe 2004 della Primavera gigliata. E’ dentro anche Distefano. Resta fuori dalla lista anche Benassi, non reintegrato dopo la cessione di Maleh. Di seguito, l’elenco completo dei giocatori viola: