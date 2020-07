I convocati della Fiorentina: Out solo Benassi, Dragowski c’è ma..

Al termine dell’allenamento di questo pomeriggio, cominciato all’incirca alle ore 19, il tecnico della Fiorentina Beppe inchini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani contro il Torino. Oltre a Benassi, ormai out fine al termine del campionato, il tecnico viola dovrà fare a meno anche del portiere polacco Bartłomiej Drągowski: il numero 69 viola risulta nella lista dei convocati ma ha dato forfait per una lombalgia, motivo per il quale domani molto probabilmente a difendere la porta della Firoentina toccherà di nuovo a Pietro Terracciano.

Ecco la List completa:

Agudelo, Badelj, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.