I convocati della Fiorentina per l’amichevole contro il Monaco: non è ancora il tempo di Castrovilli, fuori anche Ikonè. Tornano Zurkowski e Krastev

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano per l’amichevole di domani contro il Monaco. Rispetto alla scorsa gara rientra Terzic, mentre restano ancora fuori Maleh e Kouame a causa dei problemi influenzali, oltre a Ikonè.

Niente da fare per Castrovilli e Gonzalez, così come per Venuti che ancora non si è ripreso dall’infortunio subito contro l’Arezzo. Tra i giovani non confermato Favasuli, mentre torna Krastev che si aggiunge ad Amatucci, Bianco e Distefano. Torna anche Zurkowski, ultimo arrivato dopo l’esperienza al Mondiale con la maglia della Polonia.