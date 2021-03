I convocati della Fiorentina: Prandelli dovrà fare a meno di Castrovilli

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida casalinga di domani contro il Parla. Oltre alla assenza forzata per squalifica di Frank Ribery, arrivata per somma di ammonizioni, il tecnico viola dovrà fare a meno ad altri 4 giocatori per infortunio: stiamo parlando di Igor, Kouame, Castrovilli e Kokorin. Convocato anche il giovane Monteanu: il romeno, dopo la decisiva doppietta di questo pomeriggio contro il Milan, domani sarà aggregato alla prima squadra. Visite le tante assenze in mezzo al campo, dopo la prima chiamata con l’Inter, convocato anche il centrocampista classe ’02 Alessandro Bianco.

Ecco la lista ufficiale dei convocati:

Amrabat, Barreca, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Dragowski, Eysseric, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Munteanu, Maxi Olivera, Pezzella, Pulgar, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.