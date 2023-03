I convocati della Fiorentina: Ritorna Sottil. Un unico giocatore indisponibile

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della partita casalinga di domani contro il Lecce.

A differenza della scorsa settimana, quando il tecnico fu costretto a rinunciare all’ultimo minuto a Terracciano per una sindrome influenzale, questa volta non c’è nessuna novità. Torna regolarmente disponibile anche Riccardo Sottil, che in settimana ha preferito restare a Firenze ad allenarsi anziché affrontare la lunga trasferta turca.

Unico giocatore indisponibile, ormai da qualche settimana, Aleksa Terzic.

Questa la lista completa:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Sirigu, Terracciano, Venuti.