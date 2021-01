I convocati della Fiorentina: Ribery è presente, Prandelli richiama Montiel

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Cagliari. L’unica esclusione è quella di Gaetano Castrovilli, out per squalifica. E’ convocato anche Frank Ribery che, dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo contro la Lazio, molto probabilmente partirà dalla panchina per spaccare” la gara nella ripresa. Torna convocato anche il giovane Montiel: con lui dalla primavera salgono con i grandi anche Krastev e Dalle Mura.

Ecco la lista completa:

Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Dalle Mura, Dragowski, Igor, Duncan, Eysseric, Kouame, Krastev, Lirola, M.Quarta, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ribery, Terracciano, B.Valero, Venuti, Vlahovic.