I convocati della Fiorentina: sono tre le assenze per Iachini in vista della Juventus

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, dopo aver svolto nel pomeriggio l’allenamento di rifinitura, ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida di domani contro la Juventus. Oltre al lungodegente Kokorin e a Borja Valero, out ormai da mesi, il tecnico marchigiano dovrà fare a meno di una sola pedina: si tratta del centrocampista Giacomo Bonavenura, out per squalifica. Il centrocampista ex Milan è comunque convocato e starà con la squadra fino al fischio d’inizio della sfida.

Ecco la lista ufficiale dei convocati che domani affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo: