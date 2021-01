I convocati della Fiorentina: sono 23 i convocati di Prandelli, 2 le assenze

Pochi minuti fa Cesare Prandelli ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico viola convoca 23 giocatori, ancora casa il giovane Montiel. Per l’allenatore viola le uniche assenze forzate sono quelle di Biraghi e Cutrone: il primo out per squalifica mentre il secondo, out anche nella sfida contro la Juve, sarà ancora fuori dalla lista a causa degli acciacchi sofferti dopo la sfida contro il Verona.

Ecco la lista ufficiale dei convocati:

Portieri: Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Saponara, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Kouame, Ribery, Vlahovic.