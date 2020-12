I convocati della Juventus: C’è Dybala, presenti i due ex viola

Da pochi minuti il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati dei bianconeri che affronteranno questa sera la Fiorentina di Prandelli. Ok Dybala, non ce la fa Demiral. Presenti i due ex viola Chiesa e Bernardeschi.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.