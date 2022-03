I convocati della Juventus: c’è Vlahovic, ma ne mancano altri 9. Allegri porta ben 4 giovani per la Fiorentina

In risposta alla lista diramata dalla Fiorentina, la Juventus ha ufficializzato la propria in vista della trasferta di domani a Firenze. Pesano le nove assenze per un gruppo squadra composto da appena 19 giocatori, di cui ben 4 giovanissimi (Stramaccioni, Miretti, Akè; Soulè). Massimiliano Allegri potrà contare su questi che seguono:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Stramaccioni

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé

Gli assenti quindi saranno Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Rugani, Dybala, McKennie, Alex Sandro, Zakaria, Kaio Jorge.