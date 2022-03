I convocati della Polonia per gli spareggi: conferme per Piatek e Dragowski, ma c’è anche una sorpresa

Czesław Michniewicz, ct della Nazionale polacca, ha diramato la lista dei convocati per gli spareggi validi per un posto ai Mondiali invernali in Qatar. In ottica Fiorentina, da segnalare la chiamata di Bartlomiej Dragowski, Krzysztof Piątek e Szymon Zurkowski, quest’ultimo alla prima convocazione in Nazionale.

La Polonia, ricordiamolo, affronterà la Russia che giocherà a campo neutro, senza inno e bandiera per i recenti accadimenti in Ucraina. In caso di successo, Lewandowski e compagni affronteranno la vincitrice dell’altra semifinale tra Svezia e Repubblica Ceca.

Di seguito l’elenco completo: