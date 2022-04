I convocati della Salernitana: Radovanovic resiste, tante assenze per i campani

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Radovanovic vince i problemi fisici e figura nella lista, così come Ruggeri, che ritorna dopo un periodo di assenza. Niente da fare per Veseli, Jaroszynski e Vergani; assenti anche Kechrida, Mamadou Coulibaly, Obi e Gagliolo.

Portieri: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

Difensori: Delli Carri, Dragusin, Fazio, Gyomber, Ranieri.

Centrocampisti: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Radovanovic, Ruggeri, Zortea.

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi.