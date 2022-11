I convocati della Salernitana: Un solo assente per Davide Nicola

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Fiorentina e Salernitana. Rientra, per la compagine campana, il giovane difensore Motoc, assente nell’ultimo match. Ci sono Daniliuc e Lovato, presente anche Fazio, alle prese con qualche acciacco negli ultimi giorni. Nella lista di Davide Nicola, unico assente per la gare del Franchi il difensore Norbert Gyomber. Di seguito, i convocati della Salernitana:

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Micai, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.