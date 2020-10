I convocati della Sampdoria: Due assenze “giustificate” per Claudio Ranieri

Non c’è Ronaldo Vieira nella lista dei convocati di Claudio Ranieri per la sfida alla Fiorentina di domani sera. Il centrocampista si trasferirà al Verona nelle prossime ore, così come Keita Balde ancora alle prese con la quarantena. Per i blucerchiati regolarmente in lista Gaston Ramirez, dato per partente in direzione Torino tuttavia. Di seguito le scelte dell’ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri:

Portieri: Audero, Ravaglia, Avogadri.

Difensori: Rocha, Augello, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari.

Centrocampisti: Ekdal, Verre, Askildsen, Thorsby, Leris, Palumbo, Damsgaard, Candreva.

Attaccanti: Bonazzoli, Ramirez, La Gumina, Gabbiadini, Quagliarella.