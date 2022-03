I convocati dell’Italia: Mancini chiama un solo giocatore della Fiorentina per provare ad agguantare il Mondiale

Da poco sono state diramate le convocazioni di Roberto Mancini della Nazionale italiana per gli spareggi dei playoff dei Mondiali, per provare ad agguantare la qualificazione alla competizione che si terrà in Qatar a fine anno. L’allenatore azzurro ha chiamato solo Cristiano Biraghi tra i giocatori viola. Il capitano della Fiorentina sarà dunque impegnato il 24 marzo al Barbera di Palermo per la semifinale contro la Macedonia del Nord. Da evidenziare anche la prima convocazione con l’Italia per Joao Pedro e Luiz Felipe.

Questa la lista completa: