I convocati dello Spezia: Motta ritrova due difensori, ancora out Agudelo

Pochi minuti fa l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sono 23 i convocati, con il tecnico che recupera 4 giocatori out per infortunio nelle ultime settimane: stiamo parlando di Erlic, Reca, Kiwior e Sala che tornano a disposizione. Sono invece ancora Out l’ex centrocampista viola Agudelo e Bouarabia.

Ecco la lista ufficiale dei convocati pubblicata dal club ligure sul proprio sito ufficiale:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

17.Podgoreanu

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Salva Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

29.Salcedo

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

94.Provedel