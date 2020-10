I convocati dello Spezia: sono 10 le assenze per Vincenzo Italiano, ok Agudelo

Pochi minuti fa il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Il tecnico ligure dovrà fare a meno di ben dieci giocatori. Out entrambi gli Under 21 Marchizza e Maggiore, risultato positivo al tampone di oggi. Sono otto le assenze per infortunio: infermieri piena con Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet, Galabinov, Sena e Ismajli che non saranno a disposizione per la sfida ai viola.

Ecco la lista completa dei convocati dello Spezia:

PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA

ATTACCANTI: 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI