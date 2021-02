I convocati dell’Udinese: solo 19 disponibili, Out Deulofeu e Ouwejan

Dopo la conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. A fronte delle indisponibilità dell’ultimo momento annunciate dal tecnico in conferenza stampa, Deulofeu e Ouwejan, e delle assenze forzate per squalifica, Pereyra e Zeegelaar, i bianconeri avranno a disposizione soltanto 19 giocatori.

Ecco la lista completa resa nota dal club bianconero:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin

ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente