I convocati dell’Uruguay: presente Torreira. Ci sono anche un ex viola e un nome caldo per il mercato della Fiorentina

La Nazionale dell’Uruguay ha appena stilato la lista dei convocati per i prossimi impegni amichevoli contro Messico, Stati Uniti e Giamaica. Tra i giocatori chiamati dal ct Diego Alonso figura anche Lucas Torreira, indiscusso protagonista con la Fiorentina negli ultimi mesi. Presente anche l’ex viola Martin Caceres nonché Edinson Cavani, nome caldo in questi giorni in ottica mercato.

📋 𝙍𝙀𝙎𝙀𝙍𝙑𝘼𝘿𝙊𝙎 Lista de reservados por @AlonsoDT para los partidos de junio por Fecha FIFA. 🆚🇲🇽 (2/6)

🆚🇺🇸 (5/6)

🆚🇯🇲 (11/6) 📺 Transmite https://t.co/qVMBrYsfD9#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vPkGspOxFe — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 13, 2022