I convocati di Allegri: la Juventus perde il suo portiere! E manca anche un attaccante

Assenza dell’ultima ora per la Juventus che dovrà rinunciare a Szczesny per la partita di oggi con la Fiorentina, a causa di un problema al costato: tra i pali ci sarà dunque Perin. Fuori anche Kean, come previsto, presenti invece gli ex Cuadrado, Chiesa e Bernardeschi. Questa la lista completa:

Portieri: Pinsoglio, Israel, Perin;

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge.