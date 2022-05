I convocati di Allegri: la pretattica su Dybala e Vlahovic e torna anche un centrocampista

Altro che Juve senza Dybala e Vlahovic: i due saranno regolarmente della partita stasera al ‘Franchi’, da capire se subito dal primo minuto. Pretattica dunque in settimana per Max Allegri, che ritrova anche il centrocampista McKennie: l’americano può tornare a giocare qualche minuto dopo l’infortunio al piede di un paio di mesi fa. Questa la lista dei bianconeri per affrontare la Fiorentina: