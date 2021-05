I convocati di Cincotta: sono 3 le assenze, c’è un grande ritorno in difesa

Alla vigilia della casalinga sfida di domani contro il Pink Bari l’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha reso nota la lista ufficiale dei convocati. Le ragazze viola si apprestano ad affrontare il rush finale con 3 assenze pesanti: anche stavolta Cincotta dovrà fare a meno delle due centrocampiste Catena e Mascarello e dell’attaccante Zazzera, ormai da tempo in infermeria. Grande ritorno in difesa: dopo 3 mesi torna tra i convocati anche Janni Arenth, a cui probabilmente verrà concesso qualche minuto per ritrovare il ritmo partita.

Ecco la lista completa pubblicata dal club viola tramite i propri canali social:

📋 | #PROSPERIUS.IT SQUAD LIST

Le convocate per il match di domani!⁰

