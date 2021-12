I convocati di Colantuono in vista della gara contro la Fiorentina. Sette gli assenti tra le fila della Salernitana

Mister Colantuono ha diramato la lista dei convocati della Salernitana in vista della gara contro la Fiorentina. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina. Il tecnico del club campano dovrà fare a meno di ben sette elementi. Assente Djuric in isolamento fiduciario, oltre a Zortea e Capezzi. Out anche Strandberg, Mamadou Coulibaly, Ruggeri e l’ex viola Gondo,