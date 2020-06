I convocati di Diego Lopez: c’è Tonali, assente Balotelli. In difesa mancano i titolari

Sono state diramate da quelche minuto le convocazioni di Diego Lopez per Fiorentina-Brescia in programma domani al Franchi. Convocato nonostante i problemi fisici Tonali. Assenti gli infortunati Bisoli, Chancellor e Cistana. Out anche Balotelli, ormai in rottura con la società lombarda. Questa la lista completa dei convocati:

Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Andrenacci, Ghezzi, Ayé, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena, Romulo C., Semprini, Bjarnason, Papetti