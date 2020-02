Domani alle 15 l’Atalanta scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. Una partita molto sentita e che si preannuncia bollente, per la quale Gasperini potrà contare su tutti i suoi giocatori eccezion fatta per lo squalificato De Roon. Ecco la lista completa dei convocati: Rossi, Sportiello, Gollini, Toloi, Caldara, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer, Tameze, Freuler, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata.