I convocati di Iachini: ancora fuori Boateng, confermato Maxi Olivera vista la squalifica di Dalbert

Sono appena stati resi noti i convocati di mister Beppe Iachini per la sfida di domani tra Fiorentina e Genoa. Ancora fuori Boateng, che non ha recuperato dal suo problema fisico. Confermato Maxi Olivera, vista anche la squalifica di Dalbert. Nessun problema come previsto per Chiesa, che si è allenato regolarmente negli ultimi giorni e quindi è pienamente disponibile. Ecco la lista completa: Brancolini, Dragowski, Terracciano, Caceres, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti, Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Pulgar, Zurkowski, Chiesa, Cutrone, Sottil, Vlahovic.