I convocati di Iachini: assente il già annunciato Malcuit, convocato un giovanissimo per la difesa. Ok i nazionali

Da poco diramate le convocazioni della Fiorentina per la partita di domani contro il Genoa a Marassi. Non ci saranno i già noti Igor e Kokorin, insieme al già annunciato Malcuit per un fastidio muscolare. Convocato il giovanissimo terzino classe 2001 Fabio Ponsi. Ci sono anche tutti i rientranti dagli impegni con le Nazionali.

La lista dei convocati di Beppe Iachini: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouame, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, M. Olivera, Quarta, Pezzella, Ponsi, Pulgar, ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.