I convocati di Iachini: le assenze forzate della Fiorentina e un attacco decimato

Non ci sono sorprese nella lista dei convocati di Beppe Iachini per la sfida di domani sera contro il Sassuolo: fuori ovviamente Vlahovic e Caceres per squalifica, oltre al lungodegente Kouame a cui però dovrebbe mancare davvero poco al rientro. Questa la lista viola:

Brancolini, Dragowski, Terracciano; Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti; Agudelo, Badelj, Beloko, Benassi, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar; Chiesa, Cutrone, Ribery, Sottil.