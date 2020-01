I convocati di Iachini: out Boateng, si rivede Maxi Olivera

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Napoli. Out Boateng, ancora alle prese con un problema al ginocchio. Da segnalare il ritorno di Maxi Olivera, tornato alla Fiorentina dopo la fine del prestito in Uruguay.

Ecco l’elenco completo: Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Vlahovic, Venuti, Zurkowski.