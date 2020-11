I convocati di Iachini: out Pezzella. La decisione su Borja Valero

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Parma. Assente Pezzella, come annunciato dall’allenatore viola in conferenza stampa, e ancora una volta Borja Valero, che non si è ancora ripreso dall’infortunio accusato ormai diverse settimane fa.

Ecco l’elenco completo: