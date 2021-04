I convocati di Iachini: torna Igor, c’è solo un assente

Appena diramata la lista dei convocati di mister Iachini per la trasferta di domani pomeriggio a Sassuolo. Una Fiorentina quasi al completo quella che partirà verso Reggio Emilia. Di nuovo presenti Ribery e Pulgar dopo la squalifica scontata nel turno precedente. Torna arruolabile anche Igor dopo l’infortunio che lo teneva fuori dal campo da inizio Marzo. Ancora out Kokorin che è tornato da poco a toccare il pallone. Solo allenamenti personalizzati per il russo che sarà l’unico a non partire con la squadra. Di seguito la lista completa dei convocati.