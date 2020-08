I convocati di Iachini: per Ribery appuntamento alla prossima stagione, c’è il ritorno di Dragowski e quello a sorpresa di Benassi

Non ci sarà nemmeno domani sera a Ferrara Franck Ribery, che ha chiuso dunque la sua prima stagione in maglia viola nella gara dell’Olimpico con la Roma. Il francese non verrà rischiato dopo i problemini fisici accusati nella capitale; c’è il ritorno invece di Bartlomjei Dragowski, che oggi si era allenato in gruppo. Questa la lista completa per la sfida con la Spal:

Agudelo, Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dalle Mura, Dragowski, Duncan, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.