Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di San Siro. Presente il capitano, German Pezzella, mentre Erick Pulgar è ancora out visto che non ha ancora ritrovato la condizione ideale. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.