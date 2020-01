I convocati di Iachini: prima convocazione in viola per Cutrone, out Pedro

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Spal. Subito convocato il neo acquisto viola: dopo 6 mesi in Premier League, prima convocazione con la maglia viola per Patrick Cutrone. Oltre all’infortunato Frank Ribery out anche Pedro: il brasiliano ha ormai le valigie in mano e attende soltanto la giusta chiamata dal Brasile, con Gremio e Flamengo in pole position.

Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.