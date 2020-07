I convocati di Iachini: tutto ok per Castrovilli e Ghezzal, solo 2 le assenze.

Pochi minuti fa, al termine dell’allenamento di questo pomeriggio, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani sera contro l’Hellas Verona di Juric. Nonostante Castrovilli abbia tenuto tutti con il fiato sospeso per la botta ricevuta la scorsa settimana a Parma, fa comunque parte dei disponibili. Tutto ok anche per Ghezzal, in dubbio dopo a forte contusione rimediata mercoledì contro il Cagliari. Uniche assenze lo squalificato Duncan (out per somma di ammonizioni) e Benassi out per infortunio probabilmente fino a fine stagione.

Eco la lista completa: Agudelo, Badelj, Beloko, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.

