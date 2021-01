I convocati di Inzaghi: La decisione su Immobile

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di quest’oggi contro la Fiorentina. Assenti lo squalificato Lucas Leiva e gli infortunati Correa, Fares e Lulic: l’allenatore biancoceleste, però, può sorridere per Ciro Immobile. La Scarpa d’Oro è stata convocata e farà di tutto per recuperare e scendere in campo all’Olimpico (LE SUE CONDIZIONI). Presente anche Marco Parolo, rientrato in gruppo da pochi giorni.

Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi.