I convocati di Italiano: ancora out Dragowski e Castrovilli, si rivede Pulgar

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Niente da fare per Castrovilli e Dragowski che, assieme al lungodegente Nastasic, restano a Firenze. Buone notizie invece per quanto riguarda Pulgar: il cileno, out dalla sfida di un mese e mezzo fa contro il Venezia, torna disponibile anche se probabilmente partirà dalla panchina.

Questa la lista completa: Amrabat, Benassi, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Cerofolini, Duncan, Gonzalez, Igor, Kokorin, Maleh, Quarta, Milenkovic, Odriozola, Pulgar, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti, Vlahovic.