I convocati di Italiano: c’è la sorpresa Egharevba, sempre fuori Gonzalez, Pulgar e Kokorin

Un’altra pesca in Primavera per Vincenzo Italiano che stavolta per integrare il suo scarno reparto offensivo ha chiamato Destiny Egharevba, esterno classe 2003 arrivato dal Chievo dopo il fallimento, in estate. Niente Agostinelli e Toci dunque ma niente da fare ovviamente anche per i vari Pulgar, Dragowski e Gonzalez: