I convocati di Italiano: Niente da fare per Gonzalez e Sottil, un’assenza a sorpresa. Conferma per Distefano, prima volta per un giovanissimo portiere

Domani la Fiorentina sfida la Salernitana al Franchi e Vincenzo Italiano dopo la rifinitura ha diramato la lista dei convocati viola. Ancora out le ali Gonzalez (motivi non chiariti) e Sottil, per infortunio.

A sorpresa manca anche Gollini ed a completare il trio dei portieri c’è Martinelli, talento classe 2006 titolare della Primavera gigliata, per la prima volta con la prima squadra. Conferma per il 2003 Distefano dopo il debutto europeo in Lettonia. Di seguito la lista completa: