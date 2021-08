I convocati di Italiano: ok Nico Gonzalez. Out un difensore vicino all’addio

Alla vigilia dell’esordio ufficiale contro il Cosenza, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. Prima chiamata per impegni ufficiali per il nuovo acquisto viola Nico Gonzalez, presente anche Milenkovic nonostante la trattativa con il West Ham sia ormai in dirittura d’arrivo. Assenti Lirola, al centro ormai da tempo di una trattativa tra Fiorentina e Marsiglia, e Montiel, ormai fuori dal progetto tecnico viola.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: Benassi, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.