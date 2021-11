I convocati di Italiano per la gara contro il Milan: oltre alle assenze in difesa out anche Dragowski e Pulgar. Torna Nico Gonzalez

A poco meno di ventiquattro ore da Fiorentina-Milan, mister Italiano ha diramato lista dei convocati per il match. Oltre alle assenze forzate di Milenkovic e Quarta per squalifica, out anche Nastasic, Dragowski e Pulgar, oltre al lungodegente Kokorin. Torna Nico Gonzalez tra i convocati dopo la lunga assenza a causa del Covid. Presenti anche i Primavera Frison, Munteanu e Di Stefano, con quest’ultimo alla prima chiamata in prima squadra.

