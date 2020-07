I convocati di Juric: la Fiorentina si toglie il pensiero di un ex pesante

Ha reso nota poco fa la lista dei convocati della sua squadra Ivan Juric, in vista del match delle 19,30 contro la Fiorentina. Non ci sarà Giampaolo Pazzini, forse l’ex più importante ma non l’unico: in lista infatti ci sono anche Di Carmine, Empereur e Valentin Eysseric, ancora di proprietà viola. Oltre a loro naturalmente Amrabat, osservato speciale:

Silvestri, Veloso, Faraoni, Lovato, Badu, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Rrahmani, Verre, Lucas, Zaccagni, Gunter, Berardi, Dimarco, Kumbulla, Salcedo, Pessina, Empereur, Amrabat, Lazovic, Radunovic, Adjapong.