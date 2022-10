I convocati di mister Italiano: ok Zurkowski. Niente da fare per Gonzalez, Sottil e…

La Fiorentina ha da poco comunicato la lista dei convocati scelti da mister Italiano per l’impegno di Conference League contro l’Istanbul Basaksehir, in programma domani alle ore 18:45. Presente Szymon Zurkowski, mentre non ce la fanno Nico Gonzalez, Riccardo Sottil (evidentemente ancora ai box, questione rinviata a domenica contro lo Spezia) e Youssef Maleh.

Martinez Quarta dimostra di rimanere in pianta stabile tra i convocati nonostante il problema al naso. Confermati tutti gli altri elementi della rosa.

Di seguito, l’intera lista dei convocati per Fiorentina-Istanbul Basaksehir, pubblicata dai canali social ufficiali ACF Fiorentina: