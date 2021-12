I convocati di Panico: sono 21 per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Alle ragazze viola, in campo a Formello alle ore 14.30, dopo la vittoria nella prima partita contro il Brescia basterà un pareggio per passare il turno. Ufficiale la rescissione di Piemonte, ecco la lista ufficiale dei convocati:

Portieri: Schroffenegger, Forcinella, Tasselli.

Difensori: Kravets, Tortelli, Vitale, Fortunati, Pirriatore.

Centrocampisti: Ceci, Breitner, Catena, Huchet, Mascarello, Neto, Vigilucci.

Attaccanti: Baldi, Zazzera, Lundin, Martinovic, Monnecchi, Sabatino.