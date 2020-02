I convocati di Pioli: out Kjaer, recuperano tre giocatori

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi alle ore 20.45. Non ce la fa a recuperare Kjaer, ci sono invece Musacchio, Calhanoglu e Saelemaekers. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoğlu, Kessie, Paquetá,.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebić.