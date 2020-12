I convocati di Prandelli: c’è un’assenza in attacco

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro la Juventus. Spicca l’assenze di Patrick Cutrone, out per lombalgia.

Ecco l’elenco completo: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Duncan, Eysseric, Kouame, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.