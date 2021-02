I convocati di Prandelli: il forfait ufficiale di Ribery e c’è il rientro di una vecchia conoscenza

Sono ufficiali le scelte di Cesare Prandelli in vista della partita di domani con la Sampdoria: non c’è Franck Ribery, che rimarrà quindi a Firenze per fare fisioterapia in vista di un suo (si spera) rientro per la prossima gara con lo Spezia. In lista torna però una vecchia conoscenza come Maxi Olivera, terza alternativa a sinistra dopo Biraghi e Barreca:

