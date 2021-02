I convocati di Prandelli: Ribery conferma le buone sensazioni e recupera, dentro anche Montiel. Fuori Kouame e Bonaventura

Ci saranno sia Franck Ribery che Tofol Montiel nella spedizione alla volta di Udine, dove la Fiorentina cerca la sua seconda vittoria consecutiva, un’operazione mai riuscita fin qui in stagione. Confermate dunque le buone sensazioni raccolte intorno al francese mentre lo spagnolo aveva saltato qualche seduta ma solo per sottoporsi a degli esami per il recupero dell’idoneità sportiva. Questa la lista ufficiale di Prandelli: