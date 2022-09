In vista della Fiorentina è arrivata la lista dei convocati da parte di Luca Vigiani, ex viola che allenerà il Bologna proprio contro la ‘sua’ squadra. Recupero per Arnautovic ma non per il centrocampista Dominguez e per Sansone. Questa la lista completa:

Bagnolini, Bardi, Skorupski; Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa; Aebischer, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato; Arnautovic, Barrow, Orsolini, Zirkzee.