I convocati di Zenga: il recupero di Nainggolan e il ritorno di Simeone ma in difesa tre assenze pesanti

C’è Radja Nainggolan nella lista dei convocati di Walter Zenga in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Oltre al belga ci sarà anche Giovanni Simeone, che torna a Firenze da ex per la prima volta, pesanti invece le assenze del capitano Ceppitelli e di Pellegrini per infortunio e di Carboni per squalifica. Questa la lista dei sardi:

Rafael, Cragno, Ciocci; Mattiello, Klavan, Boccia, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Walukiewicz; Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Nandez, Ionita, Lombardi; Paloschi, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.